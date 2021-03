Morgan, chiesto il rinvio a giudizio per stalking e diffamazione: le parole dei legali del cantante

Morgan non vive un bel momento. La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e diffamazione dell’artista 48enne. I fatti risalgono al periodo tra aprile e dicembre 2020 ed erano stati anticipati da Marco Castoldi già a giugno scorso, in un’intervista rilasciata a Oggi.

L’ex leader dei Bluvertigo dopo la rottura con Angelica Schiatti, aveva confessato al settimanale: “Mi ha lasciato e io sono ricaduto”. Era nuovamente vittima delle dipendenze. I due, stando alle sue parole, si conoscevano da 10 anni. “Ci siamo sempre amati”, raccontava Morgan. “Se tento di raggiungerla mi accusano di stalking. L’hanno portata ad avere paura di me”, aveva poi aggiunto.

Ora è la legge a parlare, però. Stando alle accuse Morgan avrebbe avuto un comportamento molesto con la 32enne chiamandola in continuazione, mandando messaggi, cercando di raggiungerla. Secondo il sostituto procuratore Carlo Cinque, al termine delle indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura brianzola, diretta da Francesco Garcea, su denuncia della donna, il cantante avrebbe addirittura minacciato di diffondere un video personale e l’avrebbe diffamata con insinuazioni volgari sulla chat di un gruppo WhatsApp.

La sua ex, assistita dall’avvocato Renata D’Amico, al momento rimane in silenzio. A parlare, invece, sono i legati di Morgan, gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata.

Contestano tutte le accuse: “Si tratta di due persone legate da un rapporto di conoscenza decennale, e da un forte legame affettivo, durante il quale si frequentavano alla luce del sole. Il nostro assistito ha solo scritto dei messaggi, spesso indiretti. Nei suoi confronti non è stata adottato alcun provvedimento, perché non ci sono profili di pericolosità, valuteremo la strategia difensiva in vista dell’udienza di maggio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2021.