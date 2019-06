Morgan lascia la sua amatissima casa. Lo sfratto è avvenuto con successo, non senza qualche tensione. Il cantante è costretto ad abbandonare l’abitazione di Monza. “Considero questo sfratto illecito come pure la vendita di una casa che io ho pagato”, dice alla folla di giornalisti in strada. Poi si scaglia contro Asia Argento, la colpa è sua: “L’ha fatto per sadismo perché è cattiva, lei non ha bisogno di questi soldi”.

Lascia la sua casa. Morgan è provato per lo sfratto. Il 46enne è arrabbiato, aveva provato a evitare la ‘cacciata’ dall’abitazione depositando un’istanza al tribunale, ma non è andata. ”Adesso farò il bohémien, ho anche dedicato una nuova canzone alla mia casa. Gli altri artisti che mi hanno lasciato solo? Non sono amici, sono degli egoisti individualisti che promuovono l’individualismo e devono fare il loro disco. Pensano solo al loro nuovo disco. Sto parlando di tutti, da Vasco a Ligabue, a Jovanotti. Loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse”, sottolinea.

Morgan lascia la casa, lo sfratto è definitivo. Parla con la stampa, si fa riprendere dalle telecamere, poi sale in macchina e saluta tutti, ironizza sorridendo: ‘Dai, su col morale”. E vai via.