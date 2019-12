E’ morta Jolanda Carrisi, la mamma di Al Bano. La donna aveva 96 anni, ne avrebbe compiuti 97 fra poche settimane. Si è spenta a Cellino San Marco, la cittadina pugliese dove il cantante è nato e cresciuto. L’artista era legatissimo al genitore, che lo aveva accompagnato anche più volte in tv. Le aveva dedicato anche un libro, "Madre mia, l'origine del mio mondo". Al Bano sarebbe stato raggiunto dalla triste notizia mentre si trovava in viaggio verso l’Albania per impegni di lavoro. Il fratello gli avrebbe telefonato e lui si sarebbe subito messo sulla vita del ritorno.

Nella serata di martedì è stato poi il nipote Yari, secondogenito di Albano e Romina Power, a ricordare con un toccante post la nonna. Sul suo profilo Instagram, pubblicando un recente scatto con Jolanda, ha scritto: “Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore”.

Il rapporto tra Jolanda e Loredana Lecciso si interruppe bruscamente dopo che la showgirl dichiarò pubblicamente di voler lasciare il padre di due dei suoi figli. Jolanda, a quanto si sa, avrebbe invece mantenuto sempre un buon rapporto con Romina Power. I funerali si terranno domani 11 dicembre a Cellino.

