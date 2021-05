E' morta Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti vive giorni complicati colmi di tristezza, è morta Luisa Gibellini, la sua ex moglie. Aveva 63 anni ed era malata da tempo, le sue condizioni si sono aggravate lunedì 23 maggio, al punto che l’allenatore dell’Everton, ex Milan e Juventus, è subito volato in Italia dopo la partita persa contro il Manchester City per starle accanto negli ultimi istanti di vita.

Luisa è stata sposata per 25 anni con Carlo Ancelotti: i due hanno avuto due figli, Davide e Katia. Il primo, 31 anni, oggi è assistente del padre in Inghilterra e la seconda, 37, è moglie del nutrizionista del club anglosassone.

Insieme sin da giovanissimi, la Gibellini ha seguito il marito per tutta la sua carriera da calciatore, appassionata di sport, soprattutto il tennis, nel 1999 aveva preso il brevetto da pilota ed era lei ad accompagnare spesso il marito, ora 61enne, in elicottero agli allenamenti delle sue squadre. La separazione è arrivata nel 2014, Ancelotti si è risposato con Mariann Barrena McClay a Vancouver, città natale della sposa. La stima e l’affetto reciproco, però, sono rimasti immutati nel tempo, fino all’addio straziante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2021.