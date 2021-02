E' morta la madre di Mika, ma prima gli ha fatto un ultimo regalo

Mika piange la madre, morta lo scorso dicembre. “Era orgogliosa di quello che ero diventato”, rivela al magazine francese Parisian. Parla per la prima volta della sua scomparsa ed esprime parole di profondo sentimento per Joannie Penniman affetta da un cancro al cervello. Nel 2019 era stato proprio il cantante a rivelare al mondo della malattia incurabile della mamma in un’intervista a Paris Match. La donna prima di andarsene gli ha fatto un ultimo regalo: assistere al live del cantante all’Operà di Versailles.

La mamma di Mika nel 2020 si era anche ammalata di Coronavirus, come tutto il resto della sua famiglia: era fortunatamente uscita indenne dal Covid, stabilizzandosi. Poco dopo, però, è arrivata la morte. E’ stato un addio sofferto per Mika avvenuto poco dopo il concerto della popstar all’Operà di Versailles.

Mika in quell’occasione ha cantato per l’ultima volta per la madre, presente ad ammirarlo sul palco. “L’intera mia famiglia era presente a quel live, mia mamma compresa che era seduta su una sedia a rotelle. In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”, rivela. Il live è stato registrato per la messa in onda sul canale France 5 ed è stato trasmesso nei giorni scorsi.

Joannie è stata una figura centrale nella formazione di Mika. Gli è stata accanto in ogni istante della sua esistenza e gli ha insegnato moltissimo: “Non prendere mai la strada più facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mia mamma mi ha trasmesso”. “Mi ha fatto leggere poesie in ogni lingua, italiano, tedesco, latino… Ogni giorno per quattro ore”, spiega l’artista 37enne, oggi triste senza più il suo faro pulsante, il suo amore accanto.

