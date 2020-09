E’ morta Jackie Stallone, la madre di Sylvester. La donna aveva ben 98 anni. A dare la triste notizia via social, rivelando anche che il genitore se n’è andato nel modo in cui desiderava, è stato il figlio secondogenito Frank. “Era una donna forte, si allenava tutti i giorni, piena di coraggio e senza paura. E’ morta nel sonno come voleva”, ha scritto su Facebook.

“Era difficile non volerle bene, era una persona molto eccentrica ed esuberante… Ha vissuto attraverso il Proibizionismo, la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. Con lei parlavo per ore degli anni ’20, ’30 e ’40. Erano lezioni di storia. La sua mente è rimasta lucidissima fino al giorno in cui se n’è andata”, ha poi aggiunto.

Jackie era un personaggio effettivamente eccentrico. Impossibile non notare sul suo viso i segni di una chirurgia estetica anni ’80, decisamente esagerata. Ma molti le volevano bene proprio per questo suo carattere sopra le righe e questa voglia di apparire, che nel tempo l’aveva portata a partecipare a tutti i talk show più famosi del mondo e anche al “Grande Fratello Vip”. Prese parte infatti all’edizione britannica del reality nel 2005 insieme all’ex nuora Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester. Era però durata nella Casa solo quattro giorni.

