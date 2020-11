Morta la mamma di Asia Argento: le parole dell'attrice

E’ morta la mamma di Asia Argento. Daria Nicolodi si è spenta nella mattinata di ieri, 26 novembre. Aveva 70 anni. L’artista 45enne è devastata per la grave perdita: aveva un legame molto profondo e intenso con la donna, nonna appassionata di Anna Lou Castoldi, frutto della relazione fra Asia e Morgan, nata nel 2001, e Nicola Giovanni, che la Argento ha avuto da Michele Civetta nel 2008.

La morte della mamma ha gettato Asia nel più profondo sconforto. Sul social, nel dare l’ultimo saluto a Daria, scrive: “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento”.

“Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”, conclude. Sa che il vuoto dentro sarà incolmabile, ma è necessario proseguire nel cammino della propria vita e trovare la stabilità necessaria per non lasciarsi travolgere dal dolore.

Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice nata a Firenze il 19 giugno del 1950, ha incontrato Dario Argento nel 1974, quando lei era già affermata per aver lavorato con Elio Petri, durante il castng di “Profondo rosso”. Dalla loro relazione nacque, nel 1975, la figlia secondogenita Asia, vero nome all’anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa. La relazione amorosa si interruppe nel 1985, ma Daria ha collaborato a vario titolo a tutti i film del regista: “Suspiria” (1977), “Inferno” (1980), “Tenebre” (1982), “Phenomena” (1984), “Opera” (1987), “La terza madre” (2007), con cui concluse la sua carriera. Nel 1994 subì un gravissimo lutto: la morte, in un incidente, della figlia Anna, la primogenita nata nel 1972 dal legame con lo scultore Mario Ceroli a cui anche Asia era affezionatissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2020.