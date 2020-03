Si è spenta Felicita, la mamma di Piero Chiambretti. La donna è deceduta a 83 all’ospedale Mauriziano di Torino. Anche il conduttore si trova in osservazione nel nosocomio piemontese e sebbene un primo test era risultato incerto, sarebbe poi stata confermata anche la sua positività. Felicta, a cui Piero era legatissimo, era stata ricoverata da una settimana. Era stata poi trasferita in terapia intensiva a causa dell’aggravarsi dei sintomi respiratori. Nelle ultime ore la triste notizia, non ce l’ha fatta.

Felicita era apparsa in tv nel 2017, aveva partecipato ad una puntata di ‘Domenica Live’, dove era arrivata cogliendo di sorpresa il figlio. Durante quell’intervista il pubblico aveva potuto apprezzare la sua allegria, la sua voglia di vivere e il suo grande affetto per Piero, 63 anni, che ha una bimba piccola, Margherita, nata 8 anni fa.

Facciamo le nostre condoglianze a Piero e a tutte le persone che volevano bene a Felicita. I nostri pensieri vanno al conduttore, speriamo con tutto il cuore che possa riuscire a superare questa difficile prova e tornare presto ad abbracciare la sua bambina.

