E’ morta Monica Vitti: addio all’amatissima attrice

Si è spenta una vera e propria icona del cinema italiano. Monica Vitti è morta a Roma all’età di 90 anni. L’attrice aveva raggiunto il successo attraverso alcune pellicole dirette da Michelangelo Antonioni, poi grazie a Mario Monicelli aveva mostrato un lato comico apprezzatissimo dal pubblico. La notizia della sua scomparsa sta facendo il giro dei siti d’informazione italiani e non solo. Lei però non si vedeva in pubblico da moltissimo e tempo e a quel che si sa era malata ormai da un paio di decenni.

Le ultime apparizioni pubbliche risalgono all’inizio degli anni 2000. La si vedeva spesso ad eventi mondani nella Capitale, poi ad un certo punto sparì completamente. Una malattia degenerativa l’aveva colpita costringendola a cambiare vita. Al suo fianco però c’è sempre stato il marito Roberto Russo, sposato nel 2000 in Campidoglio. Su di lui ha potuto contare fino all’ultimo.

Scritto da: la Redazione il 2/2/2022.