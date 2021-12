E’ morta la regista Lina Wertmuller

Si è spenta all’età di 93 anni Lina Wertmuller. La regista romana era uno dei volti femminili più noti del cinema italiano. Durante la sua lunga carriera ha diretto alcuni grandi successi di celluloide che hanno fatto il giro del mondo. Tra tutti si ricordano "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto", "Pasqualino settebellezze", che le portà la prima nomination all’Oscar, e "Mimì metallurgico”.

Lina lo scorso anno aveva ricevuto anche il premio Oscar onorario, un riconoscimento davvero incredibile per un esponente del mondo artistico italiano. Un paio di anni fa aveva invece ricevuto la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, a Los Angeles. Un altro segno di quanto fosse ama non solo in patria.

Scritto da: la Redazione il 9/12/2021.