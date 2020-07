E’ una vera tragedia per la famiglia Travolta. A poco più di 10 anni dalla terribile morte di Jett, il primogenito del divo hollywoodiano, se ne va anche sua madre Kelly Preston, la donna che ha passato quasi 30 anni al fianco dell’attore americano. John Travolta ha voluto ricordarla pubblicando sul social una sua foto e condividendo un tenero messaggio d’addio, nel quale ha tessuto le lodi dell’attrice.

Ha scritto: “E’ con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia durata due anni contro il cancro. Ha lottato con coraggio grazie anche all’amore e al supporto di tanti. Io e la mia famiglia saremo sempre grati ai dottori e agli infermieri dell’Anderson Cancer Center, di tutti i centri medici che hanno aiutato, e anche a tutti quelli che sono stati con amore al suo fianco. La vita e l’amore di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare insieme ai miei figli che hanno perso loro madre, quindi scusatemi in anticipo se non ci faremo sentire per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro affetto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre cercheremo di riprenderci”.

Poi anche Ella, 20 anni, ha voluto salutare pubblicamente la mamma (che lascia anche Benjamin, 9) via Instagram. “Non ho mai incontrato qualcuno coraggioso, forte e bello come te. Chiunque sia stato così fortunato da conoscerti o da essere stato in tua presenza non potrà che essere d’accordo sul fatto che hai un’aurea e una luce che non smettono mai di brillare e che fa sentire chi ti sta intorno istantaneamente felice. Grazie per esserci sempre stata per me. Grazie per il tuo amore. Grazie del tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai fatto diventare la mia vita bellissima e so che continuerai a farlo. Ti amo così tanto mamma”, ha scritto la ragazza sempre accanto allo stesso scatto del genitore.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2020.