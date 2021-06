E’ davvero commovente il messaggio di addio che Luna Shirin Raisa ha voluto scrivere dopo la morte del fidanzato Michele Merlo. Il ragazzo, ex concorrente di ‘Amici’ (edizione numero 16, andata in onda nel 2017), si è spento tra domenica e lunedì a causa di una leucemia fulminante. Aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti. Dopo un giorno di silenzio la ragazza a cui era legato da meno di un anno, ma con cui condivideva moltissimo, ha deciso di salutarlo per l’ultima volta attraverso un post su Instagram.

Condividendo diverse foto di Mike, come si faceva chiamare lui nel mondo della musica, in situazioni molto tenere, la giovane, che è una studentessa del corso di Culture e pratiche della moda dell’Università di Bologna, ha scritto: “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”.

“Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri”, ha aggiunto. “Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/6/2021.