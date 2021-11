Morte Rubicondi, Mara Venier: 'Aveva problemi, non di salute, se n’è andato a casa da solo’

Mara Venier ha voluto ricordare Rossano Rubicondi durante l’ultima puntata di ‘Domenica In’. I due si conoscevano da anni e le parole della 71enne, pronunciate con gli occhi lucidi, sono apparse un po’ criptiche e lontante da quanto raccontato da altri dopo la morte del playboy romano, scomparso tragicamente a New York a soli 49 anni lo scorso venerdì (29 ottobre).

Se infatti diverse persone e organi di stampa hanno affermato che la causa della morte sarebbe stato un melanoma aggressivo (non c’è comunque conferma ufficiale di ciò), la bionda veneta ha rivelato che qualche mese fa durante un incontro con Rossano sarebbero emersi problemi di altra natura e che lui certamente non aveva condiviso eventuali questioni legate alla sua salute, almeno non con lei.

“Rossano Rubicondi era un mio caro amico, una persona per bene e se n’è andato pochi giorni fa a soli 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di Rossano”, ha detto durante la puntata del 31 ottobre del contenitore domenicale di Rai1.

“Siamo rimasti tutti quanti esterrefatti. L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme. Era sempre gioioso. Anche con dei problemi, i problemi c’erano, ce li aveva. Ma non di salute, o almeno non aveva detto niente a nessuno”, ha poi aggiunto Mara.

La Venier ha confessato che a farle più male è il modo in cui se n’è andato Rossano, ovvero da solo. “Era a New York a casa, da solo. Era un uomo che poteva avere il mondo e se n’è andato da solo, una mattina. Questa è la cosa che più mi fa male”, ha continuato. “Quando è successo era a casa da solo. Ho parlato con degli amici che me l’hanno detto”, ha proseguito.

Infine Mara ha voluto anche sottolineare come nonostante fosse stato sposato con Ivana Trump (era stato il suo quarto marito), la cui ricchezza è nota a tutti, Rossano non si era mai approfittato di quella situazione. “Lui non si è mai, e dico mai, mai, mai, approfittato di Ivana dal punto di vista economico”, ha concluso.

Ospite dello show di Rai1 anche Roberto Alessi, che sulla questione ha affermato: “Quando è successo (che è morto, ndr) era da solo ed è andato un suo amico che l’ha trovato”. “Ci tengo a sottolineare che Ivana in questo anno lo ha molto sostenuto sotto ogni punto di vista”, ha poi aggiunto facendo probabilmente riferimento alla malattia che aveva colpito Rossano.

Nelle stesse ore in cui la Venier ha ricordato in diretta Rubicondi, lo stesso è stato fatto anche da Simona Ventura, che il bel romano lo aveva in qualche modo lanciato con l’Isola dei Famosi (a cui prese parte nel 2008). “Quando ti ho incontrato e ti ho visto con la tua simpatia travolgente e col tuo carisma ho pensato che fossi la persona più adatta per intraprendere quell’avventura”, ha dichiarato la 56enne nello show ‘Citofonare Rai2’.

“Fu un successo enorme, ma anche un peso troppo forte da sopportare. In questi anni ti ho molto apprezzato, per esempio nella volontà di ricercare sempre nuove vie nel lavoro”, ha continuato. “La tua fragilità non ti ha fatto capire che le persone che ti volevano bene ti sarebbero state vicino in ogni caso”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/11/2021.