E’ morto Diego Armando Maradona

Meghan Markle, come ha capito di aver perso il bambino

Meghan Markle ha perso un bambino. E’ accaduto di recente, lo scorso luglio. In un articolo scritto per il ‘New York Times’ la Duchessa del Sussex ha fatto un terribile racconto, rivelando come e quando ha scoperto che stava succedendo qualcosa, realizzando ben presto che si trattava proprio di un aborto spontaneo. La 39enne, che è già mamma di Archie, nato 18 mesi fa dall’amore con il marito, il Principe Harry, ha fatto sapere...

