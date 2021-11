E' morto Giampiero Galeazzi, il saluto struggente di Mara Venier

E’ morto Giampiero Galeazzi. Cronista sportivo, conduttore della Rai ed ex canottiere, il famoso giornalista si è spento a 75 anni, da tempo lottava contro il diabete. Mara Venier regala un saluto struggente all’amico con cui ha condiviso un lungo percorso, la sua ultima apparizione in tv risale a tre anni fa proprio a Domenica In.

Giampiero Galeazzi era nato a Roma il 18 maggio 1946, dopo la laurea in economia era diventato professionista di canottaggio, vincendo il campionato italiano del singolo nel 1967. Entrato in Rai come giornalista sportivo, diventò in brevissimo tempo uno dei volti amatissimi dello sport. Indimenticabili alcune sue telecronache di eventi sportivi, come quella che raccontò la mitica medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988.

Volto conosciutissimo del giornalismo sportivo, negli Anni Ottanta fu inviato della Domenica Sportiva per i big match della Serie A. Dal 1992 al 1999 condusse 90esimo minuto.

Galeazzi amava il mondo dello spettacolo. Partecitò anche alla conduzione del Festival di Sanremo del 1996 con Pippo Baudo. Nel 2010 e nel 2012 partecipò a Notti Mondiali e Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai. Fu anche uno dei volti di Domenica In ed è proprio lì che con la Venier si instaurò un’amicizia profonda.

“Ma tra me e Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da venticinque anni, un’amicizia vera costruita sul rispetto, la complicità, sulla voglia di stare un po’ insieme, per me Giampiero è uno della mia famiglia. La televisione non c’entra, Domenica in non c’entra, sono alchimie magiche che capitano poche volte nella mia vita. Per me Giampiero è un regalo bellissimo che mi è stato fatto attraverso la televisione ma lui fa parte della mia vita e io faccio parte della sua, questa è la verità. Ti voglio bene”, gli disse la ‘zia’ a maggio 2019 in diretta telefonica a Storie Italiane. Giampiero la ringraziò commosso.

Mara Venier ora piange la sua morte. Sul social pubblica una foto insieme a lui e scrive: “Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita …..RIP #giampierogaleazzi”.

