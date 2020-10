E’ morto il padre di Francesco Totti. Enzo Totti era ricoverato con il Covid allo Spallanzani di Roma. Si trovava nel reparto di terapia intensiva del nosocomio della Capitale. Aveva 76 anni. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Subito tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto indirizzati a Francesco attraverso i social.

L’ex capitano della Roma era legatissimo al padre, che era un ex impiegato di banca. Ha sempre seguito Francesco e lo ha spronato a dare sempre di più in campo, aiutandolo forse così a raggiungere l’olimpo delle star del pallone. In un’intervista il marito di Ilary Blasi, che oggi ha 44 anni, aveva descritto il genitore così: “Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”.

Lo scorso marzo, in occasione del compleanno di papà Enzo, Totti gli aveva dedicato tenere parole via social. Pubblicando su Instagram una foto in cui appare con lui quando era piccolo, aveva scritto: “Tutto quello che mi hai insegnato... lo sto trasmettendo ai miei figli... ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio... anzi sceriffo”. Sceriffo era infatti il soprannome di Enzo.

