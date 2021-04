E’ morto il Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta si è spento a 99 anni. Il decesso è avvenuto al Castello di Windsor nella mattinata di oggi, venerdì 9 aprile, a poche settimane dalle dimissioni dall’ospedale del Duca di Edimburgo (questo il suo titolo nobiliare). Filippo tra febbraio e marzo aveva infatti passato circa un mese ricoverato per curare un’infezione ed era stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico. Ma non c’è stato nulla da fare. Era ormai dal 2017 che si era ritirato a vita privata e non partecipava più ad eventi pubblici con ruoli attivi.

Famoso per le sue gaffe, il Duca è stato il consorte più longevo di un sovrano nella storia della corona inglese. Ormai trascorreva tutto il tempo al Castello di Windsor o nella proprietà reale nel Norfolk.

Oltre alla moglie Elisabetta, lascia quattro figli, Carlo, 72 anni, erede al trono, Anna, 70 anni, Andrea, 61 (recentemente coinvolto in un bruttissimo caso di pedofilia), ed Edoardo, 57. Poi ci sono i nipoti più famosi, ovvero il Principe William e il Principe Harry.

Proprio riguardo il Principe Harry in molti si stanno chiedendo se riuscirà a tornare nel Regno Unito per partecipare al funerale del nonno. Ormai vive infatti nella soleggiata California e da quasi un anno non mette piede nella grigia Inghilterra. Difficile immaginare che possa essere accompagnato da Meghan Markle, visto che la Duchessa del Sussex è incinta. Sarebbe la prima occasione di confronto faccia a faccia non solo con la nonna, ma anche con il padre e con il fratello, con cui ha recentemente avuto uno scontro mediatico molto duro a seguito dell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey che ha terremotato la monarchia britannica.

