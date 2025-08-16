E' morto a Roma Pippo Baudo, aveva 89 anni

Il conduttore si è spento nella Capitale, dove viveva da decenni

E’ venuto a mancare in un ospedale di Roma, aveva compiuto 89 anni a giugno

È morto oggi 16 agosto 2025, a 89 anni, al Campus Biomedico di Roma, Pippo Baudo, uno dei volti più amati e longevi della televisione italiana. Con lui se ne va non solo un conduttore, ma un simbolo popolare che ha accompagnato oltre sessant’anni di storia nazionale.

Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, laureato in giurisprudenza, Baudo scelse presto il mondo dello spettacolo. Debuttò in tv negli anni ’60 con Settevoci, per poi diventare il protagonista assoluto del varietà: Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Novecento. Il suo nome resta legato soprattutto al Festival di Sanremo, che condusse 13 volte, un record imbattuto. Memorabile l’episodio del 1995, quando fermò un uomo deciso a lanciarsi dalla galleria dell’Ariston, gesto che rafforzò l’immagine di “Superpippo”.

Non fu solo conduttore, ma anche talent scout: “scoprì” Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Laura Pausini, Giorgia, Andrea Bocelli e molti altri. Dal 2000 al 2007 fu presidente del Teatro Stabile di Catania, confermando il suo legame con la cultura e con la sua terra.

La sua vita privata attirò spesso l’attenzione del gossip. Dal matrimonio con Angela Lippi ebbe la figlia Tiziana; nel 1996 riconobbe Alessandro, nato da una relazione precedente. Le nozze con la soprano Katia Ricciarelli (1986–2004) furono seguite come una vera saga mediatica. Non mancarono flop televisivi e scontri celebri, ma il suo carisma restò intatto.

Con la morte di Baudo si chiude un’epoca della tv italiana, quella dei grandi mattatori come Mike Bongiorno e Corrado. La sua eredità vive nei programmi che hanno fatto la storia e negli artisti che ha lanciato, simbolo di una televisione che sapeva unire spettacolo, emozione e racconto popolare.