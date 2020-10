Si è spento Sean Connery. L’attore è morto a 90 anni. Il divo del cinema di origini scozzesi era famoso soprattutto per aver vestito i panni della spia più famosa del grande schermo, ovvero James Bond, interpretato tra il 1962 e il 1971. Ma nella sua lunga e straordinaria carriera cinematografica ha preso parte ad altre pellicole di enorme successo, come ‘Indiana Jones’ e ‘Caccia a ottobre rosso’.

Secondo molti sondaggi fatti nel corso degli anni, la sua interpretazione di James Bond è stata ed è la più apprezzata dal pubblico ancora oggi (davanti a colleghi come Roger Moore e Daniel Craig). Nel 2000 era stato anche premiato dalla Regina Elisabetta. E’ stato anche vincitore di un premio Oscar (come miglior attore non protagonista per ‘Gli Intoccabili’, nel 1988).

Connery lo scorso agosto aveva spento 90 candeline. Ma dal 2006 aveva deciso di ritirarsi dal mondo del cinema. Non è ancora nota la causa della sua morte, apparentemente avvenuta il 31 ottobre 2020 negli Stati Uniti.

Scritto da: la Redazione il 31/10/2020.