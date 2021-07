Morto a soli 44 anni l’attore Libero De Rienzo: l’annuncio

E’ morto l’attore Libero De Rienzo, aveva solo 44 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Si tratta di una scomparsa improvvisa, sembra che la causa del decesso sia un infarto. E’ stato trovato senza vita nella sua casa di Roma. Nato a Napoli, Libero viveva nella Città Eterna dall’età di 2 anni. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di appena 6 e 2 anni. Non si conosce ancora la data dei funerali, ma sarà sepolto in Irpinia, accanto a sua madre.

La tragica scoperta è stata fatta nella serata di giovedì 15 luglio, intorno alle 21. Il corpo ormai esanime di De Rienzo era nella sua abitazione in zona Madonna Del Riposo, nella Capitale. Lo ha trovato un amico, che era preoccupato per lui dopo averlo provato a raggiungere telefonicamente per qualche giorno senza successo.

Figlio dell’aiuto regista di Citto Maselli, Fiore De Rienzo, aveva intrapreso una carriera da attore sin da giovanissimo. Nel 2002 aveva vinto anche il David Di Donatello, l’equivalente dell’Oscar in Italia, per il film ‘Santa Maradona’. Aveva interpretato anche ‘A/R Andata+Ritorno’ insieme a Vanessa Incontrada due anni dopo.

Da ‘La kryptonite nella borsa’ al successo di ‘Smetto quando voglio’, fino all’ultimo a ‘Tor Bella Monaca non piove mai’, sono stati tante le pellicole a cui ha preso parte. Diversi anche i progetti tv che lo hanno visto protagonista, da ‘Nassiriya – Per non dimenticare’ a ‘Aldo Moro – Il presidente’.

Scritto da: la Redazione il 16/7/2021.