Morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump

E’ morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi. Attore e personaggio tv, nato a Roma, si è spento a Milano venerdì 29 ottobre. Non sono al momento chiare le cause del decesso. C’è chi parla di una scomparsa improvvisa e chi di una malattia scoperta da circa un anno. L’annuncio è stato dato da Simona Ventura attraverso i social. Nella serata di venerdì la conduttrice ha pubblicato su Twitter una foto che la ritrae con Rossano, conosciuto nel mondo della cronaca rosa per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, e ha reso nota la morte dell’amico.

Vicino all’immagine ha scritto: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Rubicondi viveva tra l’Italia e gli Stati Uniti. Aveva preso parte ad una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi, quella del 2008 vinta da Vladimir Luxuria. In quell’occasione furono davvero tanti i pettegolezzi riguardo un presunto flirt tra Rossano e un’altra concorrente, poi diventata uno dei volti noti più famosi della tv italiana, Belen Rodriguez. All’epoca la showgirl argentina era legata a Marco Borriello e sembra che la partecipazione al reality determinò la fine di quella storia.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di esponenti del mondo dello spettacolo. Nelle prossime ore si chiariranno forse le cause del decesso, che rimangono al momento avvolte nel mistero.

Scritto da: il 29/10/2021.