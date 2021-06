Morto a soli 56 anni il fratello di Pino Daniele, Salvatore

Aveva solo 56 anni Salvatore Daniele, fratello del noto cantautore Pino Daniele. L’uomo si è spento nelle scorse ore nella sua abitazione al centro di Napoli. A trovare il corpo senza vita sono stati i Carabinieri. A quanto pare Salvatore soffriva di problemi al cuore, sebbene le cause della morte non sono ancora state ufficializzate. Lo stesso Pino è deceduto nel gennaio del 2015 a causa di un infarto mentre si trovava nella sua villa in Toscana.

L’appartamento in cui viveva Salvatore è lo stesso dov’era cresciuto da bambino insieme a Pino e agli altri fratelli, in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel cuore storico del capoluogo campano.

Salvatore finì sulla copertina di uno dei primi album di Pino, “Terra Mia”, e questo gli fece acquistare un po’ di notorietà.

Scritto da: la Redazione il 1/6/2021.