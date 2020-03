Adriana Volpe aveva lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per stare accanto al marito Roberto Parli. Pochi giorni fa infatti le condizioni di Ernesto Parli, padre di Roberto, si erano aggravate. L’uomo aveva contratto il Covid-19 all’inizio del mese. Poi venerdì si è spento, a 76 anni. Il lutto ha creato molto dolore nella conduttrice di origini trentine e nei suoi cari e Adriana ha voluto scrivere un messaggio social nel quale ha chiesto a tutti i follower di pregare per la sua famiglia.

Nelle prime ore di sabato sul suo profilo Instagram la 46enne ha condiviso queste parole: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

Scritto da: la Redazione il 21/3/2020.