Myriam Catania in lacrime: 'Mia madre una settimana senza andare in bagno'

Myriam Catania è in lacrime. A Domenica Live insieme al compagno Quentin Kammermann da cui ha avuto Jacques, 3 anni, piange. “Mia madre è stata una settimana senza andare in bagno”, sottolinea. Ripercorre i momenti drammatici del suo incidente e racconta la vicinanza di Rossella Izzo, che in quei terribili istanti in cui era in coma non l’ha lasciata sola in ospedale, mentre si trovata in terapia intensiva.

Era la primavera del 2006. Barbara D’Urso le mostra una clip in cui si parla ancora dell’incidente, le sottolinea il tweet fatto dalla madre recentemente, la donna è in collegamento da casa con la gemella Simona Izzo e il nipotino, il figlio dell’artista 40enne. Myriam Catania non si trattiene e finisce in lacrime.

“Ho un vuoto di un anno, perché avevo avuto un edema cerebrale. Mi tenevano il cervello ‘fermo’, prendevo dei farmaci per abbassare l'attività cerebrale per non avere crisi epilettiche. Non mi ricordavo nulla. Com'è andato l'incidente? Ero in motorino, avevo appena comprato casa e non conoscevo bene le strade. Era stato tolto uno stop, e la scritta per terra si era cancellata. Una macchina mi ha preso in pieno in faccia. Mi sono alzata e ho telefonato a mio papà, ero lucida, però non mi ricordo nulla. Mi ha raccontato mamma quasi tutto, ho dei flash dell’ospedale”, rivela Myriam.

“Mamma non mi ha mai lasciata, non è stata una settimana senza andare in bagno. Adesso che sono mamma anche io capisco cosa voglia dire. Luca (Argentero, ndr) è rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Gli ho detto: ‘Mi aspetterai?’. Lui mi ha risposto: ‘Ti aspetterò sempre’. Mi hanno fatto un'operazione maxillofacciale, mi hanno garantito che sarei tornata come prima perché non mi ero tagliata. Mi hanno ‘tolto’ la faccia e messo delle viti e delle placche per riallineare le fratture. Mia mamma oscurava gli specchi per non farmi vedere la faccia. Quando mi sono vista, però, ero talmente felice di essere viva che sorridevo. Anche se non fossi tornata come prima… Ero grata della vita. Non ne parlo mai di questa cosa, non riesco a trattenere le lacrime”, racconta ancora con la voce rotta.

Emozionata, la Catania spiega che la vita è andata avanti. Ora accanto a lei c’è Quentin, con cui ha avuto il figlio. A meno di un anno dall’inizio della loro relazione è rimasta incinta e ora desidera sposarsi con lui. Il pubblicitario francese però nega di aver fatto la sua proposta di nozze alla bionda fuori dalla Casa del GF Vip: "Ho rispetto per gli autori, non avrei mai fatto la domanda così col megafono fuori casa. Non ho detto questo”. Anche se i fiori d’arancio arriveranno presto. “Mi piacerebbe fare una bella festa in spiaggia, quando si potrà“, sottolinea l’attrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.