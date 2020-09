Myriam Catania in lacrime per il videomessaggio del compagno e del figlio

Myriam Catania finisce in lacrime davanti al videomessaggio del compagno Quentin Kammermann e del figlio Jacques al GF Vip. Alfonso Signorini la convoca nella Mistery Room e le riserva una sorpresa speciale. L’attrice ascolta le belle parole del suo piccolo e dell’uomo a cui ora è legata. “Quando penso a quei due biondini con gli occhi azzurri ho tanta nostalgia”, dice mentre piange dalla gioia.

Prima, durante la quinta puntata del reality show, si parla anche del suo ex marito, Luca Argentero. Il conduttore le mostra una foto che li ritrae insieme. “Con Luca siamo stati insieme 12 anni, sposati per 7. Guarda che bella questa foto, eravamo davvero belli insieme”, ricorda Myriam Catania.

“Eravamo felici, abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35 anni, il periodo della vita più bello che ci sia, il più entusiasmante, quello in cui si rischia di più e si ha di più. Luca è stato un grande compagno. Parlerò sempre bene di lui. Eravamo due giovani pieni di energia", sottolinea ancora.

"Il giorno del mio matrimonio è stato, ai tempi, uno dei più belli della mia vita. Non ho smesso di sorridere dal momento in cui mi sono svegliata a quando sono andata a dormire. Luca mi ha dato la possibilità di organizzare questa grande festa con tutte le persone che amavamo. Grande ma in realtà piccola perché avevamo invitato solo le persone a cui tenevamo di più, era la festa dell’amore. Ho un bellissimo ricordo che però ormai fa parte del passato”, svela la bionda 40enne.

“Il mio presente è con Quentin, quando penso a quei due biondini con gli occhi azzurri ho tanta nostalgia”, ammette la Catania malinconica. Per lei però c’è in serbo una grande sorpresa: arriva il videomessaggio del compagno, pubblicitario francese 39enne, e del figlio, nato nel 2017. “Ti amiamo, vai avanti così e non litigare con i bambini cattivi”, dicono entrambi. Myriam è in lacrime, non riesce a trattenersi. “Ma quanto è figo mio figlio? Quanto sono fighi tutti e due?”, esclama. Signorini le fa i complimenti per la scelta fatta: gli uomini della sua vita sono tutti belli. L’artista ringrazia ed entra nuovamente nella Casa entusiasta e fortemente emozionata e commossa per averli rivisti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2020.