Myriam Catania, sua mamma ricorda il suo terribile incidente e svela che Argentero...

Myriam Catania al GF Vip è protagonista della famosa linea della vita del reality, la mamma, Rossella Izzo, sul social ricorda il suo terribile incidente, nella primavera del 2006, e svela un tenero aneddoto sulla figlia ora 40enne e Argentero, il suo ex marito.

Myriam ha parlato in passato del suo pauroso incidente in motorino, quando ha rischiato di morire. La mamma, doppiatrice, sorella gemella di Simona Izzo, a proposito del doloroso momento ricorda: “Miryam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un paolo dello stop ed è stata presa in pieno. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei, si è svegliata e gli ha detto: ‘Mi aspetti?’. Lui le ha risposto: ‘Sì, per tutta la vita’".

Myriam e Luca, come confessato dall’attrice stessa più volte, si sono molto amati, anche se ora è finita. Lei è legata a Quentin Kammerman, da cui ha avuto il figlio Jacques, lui a Cristina Marino, dalla quale ha avuto Nina Speranza. Insieme sono stati uniti da un grande sentimento, al punto che Argentero non ha mai pensato di abbandonarla un istante in un momento tanto tragico.

A Io Donna nel 2012 la Catania, parlando di Luca Argentero, aveva detto: “La prima mossa l’ho fatta io. Gli ho chiesto: che cosa fai stasera? E lui: faccio quello che fai tu. Dopo tre mesi vivevamo insieme. E dopo sei ho avuto l’incidente tremendo in motorino. Lì ho capito che mi voleva davvero. Vedere in quelle condizioni una ragazza con cui stai da appena sei mesi... Avevo preso un’auto in faccia, mi ero rotta due zigomi e la mascella, il naso neanche si vedeva, tanto ero gonfia. Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. E Luca era lì tutti i giorni. Uno che si comporta così ti ha scelto”.

E aveva aggiunto: “Mia madre pensava che avrei dovuto cambiar mestiere, io che mi sarebbero rimaste le cicatrici di Frankenstein, invece non ho un segno. Sono una miracolata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2020.