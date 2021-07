Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati: l'annuncio

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati. E’ il pubblicitario nato a Marsiglia a rivelare la rottura con l’attrice 41enne, ex moglie di Luca Argentero, sul social, nelle sue IG Stories. L’annuncio arriva a sorpresa, anche se i gossip di una possibile crisi erano già partiti dopo il ritorno a casa della bionda, che ha partecipato all’ultima edizione del GF Vip: è rimasta al reality solo un mese. In un lungo post lui confessa i motivi dell’addio.

La loro storia era iniziata nel 2016, dalla relazione è nato Jacques, il loro unico figlio di 4 anni. Ora è il bambino la loro priorità, entrambi desiderano cresca sereno e in armonia, nonostante la separazione dei genitori.

“Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia”, scrive Quentin. “Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia”, aggiunge.

Kammermann ribadisce che quello per Myriam è stato un grande amore: “A marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi”. Adesso però è finita. L’uomo chiede rispetto per il privato di entrambi: “Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2021.