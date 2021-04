Finalmente svelato il volto di Myss Keta! Guarda che faccia ha

Finalmente è stato svelato il volto di Myss Keta! Il settimanale Vero nel numero in edicola domani, 2 aprile, mostra in esclusiva per la prima volta la regina della scena musicale underground milanese ‘smacherata’, rivelando la sua faccia.

Myss Keta non ha mai voluto dire nulla di sé. Il suo personaggio è stato creato con un assoluto alone di segretezza attorno. Non si conosce il suo anno di nascita, come pure il suo vero nome. Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip, parlando con Andrea Zelletta, si sarebbe lasciato sfuggire che si chiama Monica, ma non c’è alcuna certezza a riguardo. L’artista si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica maschera. Il settimanale Vero, però, rompe il mistero: l’ha paparazzata a volto scoperto. E finalmente tutti possono scoprire che faccia ha.

VIDEO

Myss Keta è pizzicata dai paparazzi a Venezia dove sta girando la seconda edizione di Celebrity Hunted. Non pensa di essere ‘spiata’ dagli obiettivi dei fotografi, così abbassa la mascherina mostrando per la prima volta il viso, ben visibile nelle foto esclusive pubblicate dal giornale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.