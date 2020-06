E’ nata il 10 giugno del 1979. Oggi avrebbe compiuto 41 anni. Nadia Toffa non c’è più, ma il suo ricordo è vivo nel cuore di tantissime persone. In quello del pubblico televisivo italiano, ma ovviamente anche dei suoi familiari, a partire da mamma Margherita Rebuffoni. E proprio quest’ultima ha voluto scrivere un messaggio social in occasione della ricorrenza, facendo commuovere tutti i seguaci della pagina Facebook della Fondazione Nadia Toffa.

“Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore”, ha scritto la mamma di Nadia, bresciana doc, che aveva anche due sorelle maggiori, Mara e Silvia.

“La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell'amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. Mamma Margherita”, ha poi aggiunto.

Nadia è venuta a mancare il 13 agosto dello scorso anno, sempre nella sua casa di Brescia e con accanto la madre. Ha combattuto per un anno e mezzo contro un brutto tumore al cervello. Sapeva che per lei non c’era scampo e che il giorno dell’addio sarebbe arrivato presto, ma fino all’ultimo non ha fatto trapelare questa triste verità al di fuori della sua famiglia, continuando a lanciare un messaggio di speranza e di positività.

