Per la prima volta la mamma di Nadia Toffa affronta le telecamere. La signora Margherita Rebuffoni è stata ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ durante l’ultima puntata del programma e oltre a versare lacrime di commozione ricordando la figlia scomparsa lo scorso 13 agosto, ha fatto diventare lucidi anche gli occhi della stessa conduttrice. La donna ha parlato del periodo seguito alla diagnosi di tumore cerebrale avuta da Nadia alla fine del 2017. “Sono stata con lei giorno e notte da quando si è ammalta fino a quando è mancata. Non l’ho mai lasciata, avevo paura anche di uscire per andare a fare le spesa. Lei voleva solo me”, ha spiegato.

“Dopo che ha saputo di essere malata, Nadia ha iniziato a lottare con grande forza. Era lei che sosteneva me. Era lei che incoraggiava me. Lei sapeva perfettamente quello che aveva. Dopo il primo intervento si era rasserenata. Diceva che se anche il tumore non lo avessero tolto completamente, lei avrebbe potuto conviverci”, ha continuato mamma Margherita. “Lei aveva capito che anche nella malattia bisognava accettare le cose, ma anche andare avanti e continuare a combattere. Scriveva, dipingeva, andava a cantare, era sempre piena di idee e di energia”, ha aggiunto.

Nadia aveva un solo desiderio, quello di potersene andare prima di sua madre: “Lei fino all’ultimo giorno ha sorriso. Diceva che se quello era il suo destino lo accettava. Diceva: ‘Se il mio percorso è finito, mi rincresce solo lasciare mia mamma’. Una volta mi ha detto: ‘Ti prego mamma io voglio morire prima di te, non posso rimanere se tu non ci sei. Non lasciarmi mai’. Io gliel’ho promesso, pregando che questo avvenisse”.

Poi è arrivato il 13 agosto. “L’ultimo giorno l’ho vista cambiata, l’ho vista pallida, l’ho vista più soporosa. Ho capito che la mia bambina se ne voleva andare. Le ho detto: ‘Tesoro vola, mi proteggerai da lassù, la tua mamma è serena adesso’. Non so come ho fatto, non so chi mi ha aiutato, gliel’ho sussurrato e lei se n’è andata. Ma lei è qui, sempre qui”, ha detto.

A questo punto anche gli occhi della presentatrice diventano lucidi. “Quest’estate quando mi è arrivata la notizia sono rimasta per giorni attonita. Mi sono chiesta com’è possibile che succeda una cosa del genere, a una persona forte così”, fa sapere la D’Urso.

Oggi la signora Margherita vive a Brescia con Totò, la bassotta che ha preso Nadia prima di andarsene: “Lei ha preso una bassotta nana. Sapeva che sarebbe rimasta a me, perché sapeva di essere così ammalata. E’ bellissima ci fa tanta compagnia, ci dà allegria e ci ricorda lei”. “La mattina prendo la foto di Nadia e la bacio. Le chiedo di aiutarmi. Mi alzo piena di energia ed è lei che me la manda”, ha quindi concluso mamma Marghe tra gli applausi del pubblico.

Scritto da: la Redazione il 11/11/2019.