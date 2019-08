Questa è una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare. E’ morta Nadia Toffa. La giornalista, storica inviata de ‘Le Iene’ si è spenta poche ore fa. Ad annunciarlo è stata proprio la pagina ufficiale del programma di Italia1. Accanto a una foto della Toffa, la redazione ha scritto: “Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia”.

Era il dicembre di due anni fa quando Nadia si sentì male la prima volta. Da allora non ha mai nascosto la sua malattia, un cancro, anzi ha voluto condividere con i suoi oltre due milioni di follower questo difficile percorso, attirandosi anche diverse critiche.

Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 40 anni. Un traguardo importante. Poi i suoi post social erano diventati sempre più rari. L’ultimo il primo luglio, uno scatto insieme all’amatissimo cane Totò. Da allora in molti avevano cercato di ottenere notizie, preoccupati per le condizioni di salute di Nadia. Oggi, 13 agosto, la terribile verità: Nadia ci ha lasciati. Ma il ricordo della sua grinta e della sua positività, della sua voglia di non mollare mai e di regalare sempre un sorriso, quello no, non ci abbandonerà mai.

Scritto da: la Redazione il 13/8/2019.