Maria Cocchi, la nonna di Nadia Toffa è morta. Si è spenta pochi giorni dopo il funerale della inviata e conduttrice di "Le Iene", celebrato il 16 agosto. La donna non ha retto al dolore per la perdita dell’adorata nipote il 13 agosto scorso. Aveva 97 anni e viveva a Cerveno, un piccolo paese in provincia di Brescia. La conoscevano tutti, era la più anziana del luogo.

La nonna di Nadia Toffa era distrutta per la scomparsa della nipote. Era vedova, aveva perso da diverso tempo il marito Enrico, e con la conduttrice tv aveva da sempre uno splendido rapporto. Maria, madre di tre figlie, tra cui Margherita, la mamma di Nadia, viene descritta come una donna dolce e generosa, sempre disponibile verso il suo prossimo.

Doppio lutto per la famiglia di Nadia Toffa, sconfitta dal cancro dopo una durissima battaglia durata circa due anni. Sua nonna è morta a causa di un dolore troppo forte, che l’ha devastata: non ce l’ha fatta a sopportarlo. Sono giorni di grande sofferenza per tutti i suoi cari che sino all’ultimo sono rimasti vicini alla 40enne e hanno affrontato la sua perdita con dignità e orgoglio.

I fan di Nadia Toffa rimangono saldamente al loro fianco, si stringono intorno a mamma Margherita, alle sorelle di Nadia, Mara e Silvia, ai nipoti Alice e Pietro. Per tutti parole di conforto. Ma rimangono vive anche le polemiche per chi tra i famosi, pur piangendo la ‘iena’ sui social, al funerale è stato clamorosamente assente. Tra i tanti sotto accusa sono finite Ilary Blasi, Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi, che addirittura hanno condiviso nel giorno della celebrazione post ritenuti frivoli dal luogo di vacanza.

Nella bufera anche Joe Bastianich, travolto dalle critiche. Il famoso ex giudice di Masterchef Italia non ha dedicato alcun pensiero pubblico alla memoria di una donna a cui è stato in passato molto vicino. Utenti inferociti glielo hanno fatto notare, ma lui non ha ancora mai replicato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/8/2019.