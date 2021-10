Naike Rivelli, compleanno in famiglia: ne fa 47 ma sembra una ragazzina

Naike Rivelli festeggia il compleanno in famiglia. Nata nel 1974, compie 47 anni, ma sembra ancora una ragazzina, merito di un’alimentazione sana: segue una dieta vegana e si sente benissimo. E’ anche lo yoga, di cui ormai è una vera esperta, a donarle elasticità e tonicità, il suo corpo è flessibile e longilineo: Naike è bellissima, mostra spesso le sue forme sul social, ne è assolutamente fiera.

Naike spegne le candeline, accanto a lei c’è mamma Ornella Muti, che le organizza il party casalingo. Ci sono anche il fratello Andrea Fachinetti, 33 anni, insieme alla fidanzata Carola, e il figlio Akash, avuto giovanissima, 25enne, pure lui accompagnato dalla donna che ama, Tatsuno Ayumi. Tra gli invitati anche Roberto, che spicca alle spalle di tutti nella foto di gruppo.

Naike non potrebbe essere più felice: legatissima alla madre, sembra avere scoperto, proprio come l’attrice, fantastica a 66 anni, il segreto dell’eterna giovinezza. Ornella recentemente ha svelato perché sembra che per lei gli anni non passino mai: “E’ tutto merito della mia dieta detox“.

La Muti mangia ogni giorno molta frutta e verdura per disintossicare il corpo da scorie e tossine e fare il pieno di vitamine e sali minerali. Limita i condimenti, soprattutto il sale, preferendogli le spezie come la curcuma, che ha un prodigioso effetto antinfiammatorio. Pure per lei c’è lo yoga, che pratica insieme a Naike.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.