La tragedia di Nainggolan: la moglie ha il tumore, la nipote muore per lo stesso male

Radja Nainggolan vive una vera tragedia. La moglie Claudia Lai da mesi combatte una difficilissima battaglia contro il tumore, ora il calciatore 32enne però, in un clima quasi surreale, piange la nipote, che muore, ironia del destino, per lo stesso male: aveva solo 25 anni.

L’ex centrocampista giallorosso condivide il suo grande dolore sul social. Pubblica una scatto di famiglia in cui posa sorridente con Amber Noboa, figlia del suo fratellastro, e dà l’annuncio della sua scomparsa, un triste addio. “Tesoro, mancherai a tutti... Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, a sorelle e fratelli, a tutti... Così giovane, non riesco ancora a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ulteriormente. Mancherai a tutti”, scrive.

Secondo quanto riportato dal giornale belga VoetbalPrimeur, la ragazza è morta dopo una terribile battaglia contro il cancro. Il Ninja è devastato per la grave perdita, a causa dei limiti dovuti alla pandemia probabilmente non potrà nemmeno raggiungere il suo Paese per dare l'ultimo saluto alla nipote.

Nainggolan piange la morte di Amber Naboa e intanto sta vicino a Claudia. Ha deciso di tornare a giocare in Sardegna, al Cagliari, per stare con la mamma delle sue due bambine. Il suo è un destino amaro e crudele, ma, guerriero nell’anima, non si arrende e, pur con il cuore lacerato per la scomparsa della ragazza, combatte al fianco della donna che ama.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.