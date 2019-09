Nancy Brilli a Oggi concede una lunga intervista sull’amore e sugli uomini. L’attrice 57enne, senza un compagno accanto da due anni, dopo il doloroso addio con Roy De Vita a cui è stata legata per ben 15 anni, parla anche del divertimento sotto le lenzuola: è single ma non casta. “Di uomini ce n’è!”, sottolinea.

Per lei un rapporto viene incrinato "dalla prevaricazione e la mancanza di cura reciproca": “La mia è una continua richiesta di attenzione e di affetto, ma si vede che mi rivolgevo a persone che consideravano questa richiesta difficile o strana”. Per questo probabilmente i suoi rapporti sono finiti. Ora Nancy Brilli pensa di aver risolto, ha capito pure che le persone “bisogna accettarle così come sono”. Sente la mancanza “di un compagno vero, nel senso di qualcuno che condivide”: “L’ho sempre sentita”. Ma sull’essere corteggiata e il divertimento sotto le lenzuola che ne consegue dice: “Trovare un uomo invece è molto facile, anche se mi deve citofonare! Ultimamente esco poco e sono troppo riservata”. La bionda ci scherza su.

Sull’intimità rivela: “Quella non manca mai, di uomini ce n’è! Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca”. Finora però Nancy Brilli non è rimasta soddisfatta da chi si è fatto avanti: “Quello che mi secca è che molti sono già in coppia. C’è un signore molto potente, sposato. Uno molto ricco, altrettanto. E uno divorziato e rifidanzato, che mi manda messaggini seduttivi. Ma cosa vanno cercando, mi chiedo?”.

Nancy vuole molto di più: “Continua a piacermi l’amore romantico. Ma sono meno convinta che sia facile trovare qualcuno che faccia squadra”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.