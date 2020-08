Nancy Coppola perde 20 kg e sembra un'altra: guarda la cantante dopo il bendaggio gastrico

Nancy Coppola ha stravolto il suo look, ma non solo. La cantante partenopea, 34 anni, diventata famosa al grande pubblico per le sue apparizioni nel programma Il Boss delle Cerimonie e l’Isola dei Famosi, ha perso 20 kg. Ecco il suo prima e dopo l’intervento.

Nancy mostra fiera su Instagram la sua trasformazione e confessa: ‘’Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata ... e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata... CE L’HO FATTA ! Meno 20kg, grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno’’. La Coppola, mamma di due figli, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi aveva rivelato di aver sofferto di problemi di salute. In Honduras aveva perso 10 kg troppo rapidamente e una volta in Italia aveva avuto problemi di infertilità. Per fortuna poi è arrivata la sua secondogenita, una vera e propria rinascita per la cantante. Ora ha una nuova silhouette, tutto grazie al bendaggio gastrico, una procedura chirurgica destinata a limitare il consumo di cibo attraverso la riduzione chirurgica del volume dello stomaco.

La Coppola si sente diversa e ha deciso anche di cambiare capelli sfoggiando una permanente molto voluminosa…

Scritto da: La Redazione il 10/8/2020.