Nando Colelli dopo l'addio al porno: 'Vernicio infissi e persiane e arrotondo come cuoco'

Nando Colelli, classe 1986, dopo l’addio al porno si rimbocca le maniche. Sta per diventare papà, la compagna Sara è incinta di 7 mesi: l’ex concorrente del GF 11 al figlio che nascerà, un maschietto, desidera dare un futuro. “Ora vernicio infissi e arrotondo come cuoco”, rivela a Novella 2000.

Nella Casa del Grande Fratello ha avuto una storia d’amore con Margherita Zanatta, Colelli, poi, dopo una serie di ospitate tv, ha trovato per un po’ il successo nel mondo del porno. Adesso è tutto cambiato. “E’ arrivato il vero amore, da un anno sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia. Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebè. Stamo vivendo una vera e propria favola”, confessa Nando al settimanale.

Al figlio desidera dare tutto quel che potrà e per questo lavora sodo: “Lavoro come verniciatore di infissi e persiane durante la settimana e nel weekend come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno, sul litorale romano. Mi so molto da fare anche per il bene del bimbo che sta per nascere. Vorrei dargli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore”.

Il GF è stata un’esperienza indimenticabile, il porno era il suo pallino, così sottolinea. L’amore l’ha portato a dire addio a quel mondo e adesso Nando pensa a investire tutto il suo tempo per la famiglia che sta per allargarsi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.