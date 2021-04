Naomi Campbell contro l’aria condizionata: 'Fa venire le rughe’

Naomi Campbell non usa mai l’aria condizionata e di notte si assicura sempre di dormire in ambienti in cui non ci siano apparecchi per il raffreddamento dell’aria accesi. Il motivo? E’ convinta che i condizionatori le facciano venire le rughe sul viso. Durante un video-tour della sua villa di Malindi, rinomata località in Kenya, ha spiegato: “Mi piace moltissimo questa stanza perché è fresca. Abbiamo anche l’aria condizionata, ma io non la uso. Non mi piace. Penso che mi faccia venire le rughe”.

La Venere Nera, come era stata soprannominata negli anni ’90, quando era uno dei volti e dei corpi più famosi del mondo, tiene molto al suo aspetto estetico. Tra i tanti stratagemmi che usa per ritardare l’invecchiamento c’è anche quello di mangiare solo una volta al giorno per limitare il numero di calorie. Qualche tempo fa parlando della sua alimentazione aveva fatto sapere: “Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”.

Scritto da: la Redazione il 19/4/2021.