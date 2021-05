Naomi Campell è diventata madre a 50 anni! L’annuncio

Naomi Campbell a 50 anni ha realizzato un suo enorme desiderio: quello di diventare madre. La supermodel ha dato il benvenuto al mondo ad una bambina e nel pomeriggio di martedì 18 maggio ha voluto condividere la sua gioia con il resto del mondo. Pubblicando una foto in cui si vede la sua mano vicino ai piedini della neonata, la Venere Nera ha scritto: “Una bellissima bambina mi ha scelto per essere sua madre, sono davvero onorata di avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame per la vita che condivido con te, mio angelo. Non esiste amore più grande”.

Subito tantissimi i messaggi di affetto dei fan e degli amici. Tra i primi a fare le congratulazioni alla Campbell è stata Donatella Versace. “Naomi, oggi da sorella divento zia!! Sono così tanto felice per te e non vedo l’ora di conoscerla! Tanto amore da Donatella e Allegra”, ha scritto la stilista, che è un’intima amica della modella da molti decenni.

Non è chiaro in che modo la piccola sia venuta al mondo. Naomi non è mai apparsa incinta negli ultimi mesi, anche se forse grazie alla pandemia e all’assenza di eventi in presenza potrebbe aver sviato i paparazzi. Qualcuno ipotizza che possa aver chiesto aiuto ad una madre surrogata (la GPA, Gestazione Per Altri, è un metodo molto comune per diventare genitori negli Stati Uniti e non solo) oppure addirittura che possa aver adottato. Sono in pochi a pensare che abbia portato avanti lei la gravidanza. Eppure al momento sulla questione il riserbo è massimo.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2021.