Naomi Campbell ha rivelato di aver molto sofferto quando uscì la copertina di Vogue Italia in cui appariva il suo volto. La supermodel infatti in quell’immagine era ‘grigia’. In un’intervista radiofonica ha raccontato cosa accadde nel backstage del servizio fotografico realizzato per l’importantissima rivista di moda. Lei era ancora giovanissima e stava muovendo i primi passi nel mondo della moda. Quando le arrivò la proposta di finire sulla prima pagine della pubblicazione (l’edizione italiana è tra le più importanti del mondo) accettò con entusiasmo. Quando però arrivò sul set fotografico successe qualcosa di molto spiacevole. Il team a cui era stata affidata la realizzazione del servizio le disse: “Oh, non sapevamo che fossi nera”.

Il make up artist non aveva quindi i trucchi adatti al suo tipo di pelle. “Mi disse che non aveva un fondotinta per me. Ha dovuto mischiare altri colori che aveva per farne uno apposta, e dentro c’erano molti grigi”, ha aggiunto Naomi, che oggi ha 50 anni ed è ancora uno dei volti e dei corpi più ammirati nel mondo del fashion. “Quando è uscito il giornale, ho pianto. Volevo tantissimo essere sulla copertina di quel magazine, era Vogue Italia. Ma non volevo essere grigia”, ha poi concluso.

Già in passato la Venera Nera, che ha avuto una lunga relazione con Flavio Briatore, aveva fatto sapere che dopo quell’episodio aveva iniziato a portare sempre con sé i propri trucchi proprio per evitare di doversi trovare di fronte a situazioni del genere.

Scritto da: la Redazione il 22/6/2020.