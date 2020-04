Naomi Campbell è davvero in splendida forma, soprattutto se si pensa che tra poco compirà ben 50 anni. La supermodel però ha rivelato come fa a non prendere peso nonostante il metabolismo rallenti con l’avanzare dell’età. La verità è che, sostanzialmente, mangia poco e niente. Ha confessato di fare un solo pasto nell’arco delle 24 ore. Salta la colazione e salta la cena, ma si siede a tavola solo per il pranzo. E a volte neanche per quello. Durante un’intervista rilasciata al Wall Street Journal ha fatto sapere: “Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”.

Naomi soprattutto in estate poi al solido preferisce il liquido. Passa intere giornate senza toccare cibo, a volte anche intere settimane. Solo succhi per prendere vitamine e sali minerali. Qualche tempo fa aveva però spiegato che non si tratta di un sacrificio visto che sente il suo corpo chiederle esattamente questo.

“Non mi affamo ma mangio solo quando ne ho voglia. Se voglio passare intere giornate senza mangiare lo faccio, bevo solo acqua o qualche succo. Dipenda da come mi sento. Quando fa caldo, a volte voglio solo dei succhi. Non è che lo programmo. Può durare un giorno, oppure due, oppure una settimana. Faccio quello che mi sento di fare al momento”, aveva detto.

