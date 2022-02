Naomi Campbell posa in copertina con la figlia: 'Non è adottata’

Naomi Campbell ha posato per la prima volta con la figlia. La supermodel 51enne è diventata mamma per la prima volta a 50 anni nel 2021. Ora ha mostrato la figlia sulla copertina di ‘British Vogue’ e ha fatto sapere che non ha scelto l’adozione, senza specificare però se abbia portato avanti da sola la gravidanza o meno. Non è neppure nota l’identità del padre della bambina, di cui non si conosce il nome.

Alla rivista ha detto: “Non è stata adottata, è mia figlia. Le persone che sapevano che stava arrivando si possono contare sulle dita di una mano”. “Lei è la benedizione più grande che potessi immaginare. E’ la cosa migliore che abbia mai fatto”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 15/2/2022.