Naomi Campbell, rarissima foto con figlia nata nel più assoluto segreto lo scorso maggio

Naomi Campbell pubblica sul suo profilo social una rarissima foto in cui tiene in braccio la figlia avuta lo scorso maggio. La Venere Nera posa insieme alla piccola e ai suoi amici, Serge Pereira e Cindy Descalzi Pereira, anche loro con i pargoli. “Buon Natale cari, la foto di quest’anno è l’ultima - spiega - con un’aggiunta, il mio angelo benedetto. Il Natale è per i nostri preziosi angeli. Amore a tutti voi. Dio è il migliore. Grazie Gesù”. Della bambina, nata nella più assoluta segretezza, non ha svelato mai neppure il nome.

E’ diventata mamma tra lo stupore generale, annunciando l’arrivo della cicogna su Instagram. Si è parlato di maternità surrogata, ma nessuna certezza, la top model 51enne non ha rivelato nulla riguardo l’arrivo della figlia, lasciando spazio a le ipotesi più disparate, tra le quali anche la possibile adozione.

A settembre scorso, quando la bimba aveva quattro mesi, ha parlato ai microfoni di BBC HardTalk per la prima volta di lei. “Penso di essere una mamma davvero fortunata perché ho una figlia da sogno. E’ già molto indipendente, dorme 12 ore al giorno. Poi è intelligente, reattiva, buona, qualcosa di meraviglioso”, ha detto. Queste sono feste speciali per la superstar, icona fashion indiscussa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2021.