Nasce il figlio di Nicolò Zaniolo, lui corre ad accoglierlo

Il piccolo Tommaso è nato. Il figlio di Nicolò Zaniolo e dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta è venuto al mondo nella Capitale e il calciatore ha lasciato gli allenamenti per andare ad accoglierlo. Pubblicando su Instagram una foto in cui appare con il neonato in braccio, ha scritto solamente: “23-07-2021”. La neomamma invece ha condiviso questo messaggio rivolto al nuovo arrivato: “Benvenuto al mondo amore della mia vita”.

A pochi giorni dal parto Sara si era lasciata andare ad un lungo sfogo via social. Si era lamentata per l’assenza di Nicolò durante la gravidanza, augurandosi che il giocatore della Roma potesse invece essere presente nella vita di loro figlio nonostante le incomprensioni che ci sono state tra loro.

La 23enne in un lunghissimo post aveva tra l’altro affermato di essere stata bloccata da Zaniolo sui social e anche su WhatsApp. “Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e whatsapp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo”, aveva scritto. Sembra che per il bene del piccolo quel muro sia stato ora abbattuto.

Scritto da: la Redazione il 25/7/2021.