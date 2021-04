Natalia Paragoni 'incriccata’ dopo il troppo sesso: 'Andrea si è dato proprio da fare’

Natalia Paragoni ha raccontato ai suoi follower di Instagram di essere dovuta andare in farmacia dopo un weekend passato in buona parte ad avere rapporti intimi con il fidanzato Andrea Zelletta, tra i concorrenti dell’ultima edizione del "Grande Fratello Vip". La 23enne lombarda ha dato la “colpa” dei suoi dolori muscolari all’ex tronista di “Uomini e Donne” (i due si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi), che a quanto pare sotto le lenzuola è molto attivo.

“Sono ‘incriccata’. Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo ad alzarla leggermente. Infatti sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po’ di cifosi, scoliosi e poi quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro la cervicale e soprattutto anche le spalle”, ha fatto sapere in una serie di clip condivise online.

“Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare”, ha poi aggiunto.

“Andreuccio è colpa tua, no, dai, la colpa è a metà. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…”, ha quindi concluso la giovane.

