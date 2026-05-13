Il 5 maggio la 28enne e il compagno 32enne Andrea Zelletta sono diventati genitori bis di Beatrice

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno rinunciato al secondo nome della piccola

Natalia Paragoni, tornata a casa dall’ospedale, svela i particolari del suo secondo parto, arrivato in anticipo. “Ho dovuto fare il cesareo”, confessa ai follower. Il 5 maggio la 28enne e il compagno 32enne Andrea Zelletta sono diventati genitori bis di Beatrice, regalando una sorellina a Ginevra, che il 20 luglio prossimo compirà appena 3 anni.

''Ho dovuto fare il cesareo'': Natalia Paragoni svela i particolari del suo secondo parto arrivato in anticipo

“Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò - scrive l'influencer sui social - Mille volte il parto normale per mia esperienza personale. Il cesareo è comunque un'operazione che ha bisogno di più tempo per guarire. Io ho avuto anche la tosse, quindi un dolore, mamma mia!”.

Il 5 maggio la 28enne e il compagno 32enne Andrea Zelletta sono diventati genitori bis di Beatrice

"Ho partorito a 36 settimane e 3 giorni. Tutto ok per Bea fin da subito! Vi posso dire che è una grande mangiona”, aggiunge. Sul nome dato alla neonata, Natalia rivela: “Ginevra ha scelto il nome, ad Andrea piaceva e allora io mi sono adattata! Partenope volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, ma poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppi”.

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno rinunciato al secondo nome della piccola

Le bimbe si sono conosciute in ospedale. La Paragoni confida: “E’ stato bellissimo! Ginny agitata e super curiosa. Quando l'ha vista le si sono illuminati gli occhi”.