Natalia Paragoni rivela tutto sulla prima volta con Andrea Zelletta: 'Le mutande sono durate poco'

Natalia Paragoni parla della sua prima volta con Andrea Zelletta e rivela tutto. “Le mutande sono durate poco”, ammette senza peli sulla lingua. Ospite con il fidanzato 26enne di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la 23enne parla del sesso con l’ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto da corteggiatrice proprio nel dating show di Maria De Filippi, senza alcuna remora.

La prima volta tra loro è arrivata subito. “E stata il giorno stesso della scelta - confida Natalia - Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito”.

Brucianti di passione ancora oggi, la Paragoni non nasconde alcun particolare sulla loro prima volta: “Avevo un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo”. Meno ‘preparato’ all’incontro intimo, invece Andrea. “Ti sei presentato male dai”, sottolinea ironica a Zelletta. E poi confessa: “Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato a me. Ok che sono durate poco…”.

“Da quant'è che non fate sesso?”, domanda indiscreto loro Tommaso Zorzi. ”Da ieri”, rispondono i due all’unisono.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.