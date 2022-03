Natalia Titova disperata e in lacrime in tv per la guerra in Ucraina: 'Vivo male, mio padre ha avuto un infarto...'

Natalia Titova è intensa a Oggi è un altro giorno: balla per la pace in Ucraina insieme a Samuel Peron. La ballerina russa a fine esibizione, però, non riesce a trattenere la commozione: è disperata e il lacrime in tv, preoccupata per la guerra. E’ un momento molto doloroso per l’umanità.

Serena Bortone la conforta, la moglie di Massimiliano Rosolino, mamma di Victoria Sidney, nata nel 2011, e Sofia Nicole, arrivata nel 2013, però non si frena. Vive in Italia da 26 anni ma questo conflitto tocca comunque da vicino la sua famiglia: “Mia madre è a Mosca. Non ci diciamo mai niente. Qualche giorno fa ho scoperto da mio zio che mio papà ha avuto un infarto. Vivo male. Riesco a sentire mia mamma, non riesco ad andare. Se succede qualcosa non posso andare da loro”.

La Titova ha la voce rotta, ma riesce a proseguire: “In questa situazione ci sono tanti pensieri, per le famiglie, per i bambini. Ho visto alcune immagini di quando evacuavano i bambini, di genitori che lasciavano andare i figli a bordo di un pullman, senza sapere se li avrebbero mai rivisto. Pensare che può succedere a me di lasciare mia figlia…Vivo male pensandoci. Queste persone stanno soffrendo tanto”.

Poi conclude affannata: “Ho sentito mia madre, riusciamo a sentirci, ma non posso andare. So però che ci sono tante persone che stanno molto peggio di me...”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.