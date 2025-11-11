Natalia Titova riappare sui social dopo le parole di Magnini a Ballando che avevano fatto preoccupare i fan: balla piena di energia

La 51enne danza sulle note di due brani tra le mura domestiche, sorridente e vitale

Qualche settimana fa Magnini a ‘Ballando’ si era commosso parlando della ‘battaglia’ dell’amico Rosolino

Non è chiaro a cosa si riferisse, ma in molti hanno ipotizzato fosse legato proprio alla compagna di Massimiliano

La stessa Titova infatti tempo fa aveva parlato dei problemi di salute legati all’osteomielite

Martedì 11 novembre Massimiliano Rosolino ha pubblicato su Instagram due Stories che hanno subito attirato l’attenzione del pubblico. In entrambe compare Natalia Titova, che torna a vedersi sui social dopo un lungo periodo di assenza.

Nella prima Story si muove sulle note di “Goodbye (feat. Lyse)”, nella seconda su “Say Something” di A Great Big World. La 51enne di origini russe indossa jeans e felpa, danza in una stanza di casa, forse quella di una delle figlie, mentre il cagnolino della famiglia le gira intorno festoso.

Rosolino accompagna i video con ironia, scrivendo: “Come smaltire il pranzo”.

È la prima volta che Natalia riappare pubblicamente dopo la puntata di Ballando con le Stelle che aveva suscitato emozione e qualche preoccupazione tra i telespettatori. Durante quella serata, Filippo Magnini, al termine della sua esibizione con Alessandra Tripoli, si era commosso rivolgendosi a Rosolino e aveva detto che “ognuno di noi combatte battaglie che gli altri non conoscono”.

Aveva aggiunto: “Lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo”.

Quelle parole avevano colpito il pubblico e generato un po’ di ansia. Nessuna spiegazione ufficiale è stata data, ma, come riportato anche dal Corriere della Sera, alcuni avevano collegato il riferimento a un momento personale vissuto da Rosolino e dalla sua famiglia.

L’ipotesi aveva preso forza anche per un dettaglio captato in diretta: uno dei giudici avrebbe pronunciato sottovoce il nome “Titova?” commentando le parole di Magnini.

Come ha poi ricordato sempre il Corsera parlando dei problemi di salute di Natalia, “la ballerina ha dovuto abbandonare le scene e l’attività professionale a causa del peggioramento di una forma di osteomielite, una infiammazione dell’apparato osteo-articolare”.

La ballerina e l’ex campione di nuoto si erano conosciuti proprio a Ballando con le Stelle diciannove anni fa, quando lui era concorrente e lei la sua maestra di danza.

Insieme hanno due figlie: Sofia Nicole, nata il 16 luglio 2011, e Vittoria Sidney, nata il 19 gennaio 2013. Pur convivendo da molti anni, Rosolino e Titova non si sono ancora sposati.

Nelle Stories pubblicate oggi Natalia sorride, appare agile e piena di energia mentre danza con naturalezza tra le mura di casa dimostrando una grande forza.