Nathalie Caldonazzo, 50 anni, è rimasta scioccata dal comportamento del compagno Andrea Ippoliti. Durante il suo primo falò a "Temptation Island Vip" lo ha visto particolarmente preso dalla giovanissima tentatrice Zoe Mellucci. Immagini che l'hanno turbata e che le hanno fatto anche versare lacrime amare.

La vicinanza tra il 46enne e la 21enne è tanta. Il video mostrato alla Caldonazzo mostra Andrea e Zoe mentre si scambiano effusioni in spiaggia e anche in piscina: "Penso che sia interessato - ha commentato Nathalie - Forse una parte di me desidera che trovi qualcun altro. Però fa male".

"Io non ho mai fatto così di nascosto, o detto cose all'orecchio - ha aggiunto - Si vede dallo sguardo che vogliono avere qualcosa. Io lo conosco. Andrei lì e spaccherei tutto perché mi riprenderei da tutte le offese ricevute negli anni per cose che non hanno niente a che vedere con quello che ha fatto lui nel video. Non me l'aspettavo. Una delusione totale".

Una volta tornata al villaggio di "Temptation Island Vip" la Caldonazzo, parlando con il single Ricky, ha commentato il comportamento di Ippoliti: "Lui ha proprio una storia con Zoe. Mi vergogno di essermi portata un uomo così".

Successivamente l'ex showgirl de "Il Bagaglino" si è chiusa in bagno dove si è lasciata andare a un lungo pianto. L'ha raggiunta l'amica Anna Pettinelli: "Gli devi sputare in faccia - le ha detto la conduttrice radiofonica - E' un uomo orrendo che non ti merita".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/9/2019.